Деджонте Мюррэй: «Тони Паркеру не понравилось, что я занял его место в «Сперс»

Теги Атланта Шарлотт Хьюстон Сан-Антонио Тони Паркер НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй рассказал о своих первых сезонах в НБА, когда он выступал за «Сан-Антонио».

«Поначалу они настороженно относились ко мне. Я стал каждый день дополнительно тренироваться в зале. Мой первый год был тяжелым, я прошел через огонь в серии плей-офф против «Хьюстона». Во втором сезоне они увидели, что я вернулся более сильным.

А затем я занял место Тони Паркера. Знаю, что ему это не понравилось. Если бы ему это понравилось, он бы наставлял меня так, как должен был. Он бы не перешел «Шарлотт».

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

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2 комментария

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Stockt Malone
Ответ Garrincha_the best
Интересно, Тони Паркер слышал о Дед (как его там...?) жонте?🤔
lol😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garrincha_the best
Интересно, Тони Паркер слышал о Дед (как его там...?) жонте?🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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