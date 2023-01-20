Деджонте Мюррэй: «Тони Паркеру не понравилось, что я занял его место в «Сперс»

Защитник «Атланты» рассказал о своих первых сезонах в НБА, когда он выступал за « ».

«Поначалу они настороженно относились ко мне. Я стал каждый день дополнительно тренироваться в зале. Мой первый год был тяжелым, я прошел через огонь в серии плей-офф против «Хьюстона». Во втором сезоне они увидели, что я вернулся более сильным.

А затем я занял место Тони Паркера. Знаю, что ему это не понравилось. Если бы ему это понравилось, он бы наставлял меня так, как должен был. Он бы не перешел «Шарлотт».

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить