Лука Дончич обновил рекорд НБА по очкам в одном матче для европейцев

Теги Даллас Миннесота Нью-Йорк Тони Паркер НБА рекорды Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич обновил рекорд для европейских игроков по результативности в матче НБА.

Словенец набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач во встрече с «Нью-Йорком» (126:121, ОТ). Таким образом, он превзошел результат Тони Паркера – 55 очков в матче против «Миннесоты» 5 ноября 2008 года.

Также Дончич обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч установил рекорд «Маверикс» по результативности в одном матче.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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4 комментария

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Ответ Владислав Машуров
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Владислав Машуров
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Ответ ɔculpa
Владислав Машуров, вы извините, но уже который раз бросается в глаза попустительсткое отношение к формулированию заголовков. Лука обновил рекорд по очкам для европейцев. Где? В матче? В сезоне? В истории? Вы скажете, что, видимо, люди в теме поймут о чём речь, уж если даже я понял, но это и называется попустительством. Заголовок должен определять главное. По вашему заголовку, главное ни черта не понятно. А надо-то было добавить всего лишь три слова для принципиальной детали: ....в одном матче. Заголовок должен быть понятен любому, а не только тем, кто в теме. Работайте нормально.
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ɔculpa
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Владислав Машуров, вы извините, но уже который раз бросается в глаза попустительсткое отношение к формулированию заголовков.
Лука обновил рекорд по очкам для европейцев. Где? В матче? В сезоне? В истории?
Вы скажете, что, видимо, люди в теме поймут о чём речь, уж если даже я понял, но это и называется попустительством. Заголовок должен определять главное. По вашему заголовку, главное ни черта не понятно.
А надо-то было добавить всего лишь три слова для принципиальной детали: ....в одном матче.
Заголовок должен быть понятен любому, а не только тем, кто в теме.
Работайте нормально.
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Andreir888
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Фантастические цифры! Браво, Лука!👏👏👏
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