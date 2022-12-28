Лука Дончич обновил рекорд НБА по очкам в одном матче для европейцев
Лидер «Далласа» Лука Дончич обновил рекорд для европейских игроков по результативности в матче НБА.
Словенец набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач во встрече с «Нью-Йорком» (126:121, ОТ). Таким образом, он превзошел результат Тони Паркера – 55 очков в матче против «Миннесоты» 5 ноября 2008 года.
Также Дончич обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч установил рекорд «Маверикс» по результативности в одном матче.
Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену
Лука обновил рекорд по очкам для европейцев. Где? В матче? В сезоне? В истории?
Вы скажете, что, видимо, люди в теме поймут о чём речь, уж если даже я понял, но это и называется попустительством. Заголовок должен определять главное. По вашему заголовку, главное ни черта не понятно.
А надо-то было добавить всего лишь три слова для принципиальной детали: ....в одном матче.
Заголовок должен быть понятен любому, а не только тем, кто в теме.
Работайте нормально.