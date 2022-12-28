Лука Дончич обновил рекорд НБА по очкам в одном матче для европейцев

Лидер « » обновил рекорд для европейских игроков по результативности в матче НБА.

Словенец набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач во встрече с « » (126:121, ОТ). Таким образом, он превзошел результат – 55 очков в матче против «Миннесоты» 5 ноября 2008 года.

Также Дончич обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч установил рекорд «Маверикс» по результативности в одном матче.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену