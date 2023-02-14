Мажоритарный владелец «Виллербана» хочет продать свою долю во французском клубе.

Четырехкратный чемпион намерен продать свои акции Сержу Буэно, президенту Smart Good Things, которая является компанией-партнером «Виллербана».

Слухи о возможной сделке появились несколько месяцев назад, в последнее время они обсуждаются все активнее.

40-летний Паркер стал владельцем « » в 2014 году.

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