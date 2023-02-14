Тони Паркер хочет продать свою долю в «Виллербане»

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Мажоритарный владелец «Виллербана» Тони Паркер хочет продать свою долю во французском клубе.

Четырехкратный чемпион НБА намерен продать свои акции Сержу Буэно, президенту Smart Good Things, которая является компанией-партнером «Виллербана».

Слухи о возможной сделке появились несколько месяцев назад, в последнее время они обсуждаются все активнее.

40-летний Паркер стал владельцем «Виллербана» в 2014 году.

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3 комментария

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Jazzzz
Ответ paganism
Хочет купить долю в Енисее
И завоевать этим Лангорию снова
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paganism
Ответ Jazzzz
А что такое, Тони?
Хочет купить долю в Енисее
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
А что такое, Тони?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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