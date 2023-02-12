НБА. «Бостон» – «Мемфис», «Торонто» сыграет с «Детройтом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 9 матчей.
Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей арене «Мемфис», которым идет вторым на Западе. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Далее «Торонто» сыграет с «Детройтом». Матч стартует в 23:00 (мск).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Scotiabank Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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