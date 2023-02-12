НБА. «Бостон» – «Мемфис», «Торонто» сыграет с «Детройтом»

Теги результаты Бостон Детройт Мемфис Торонто НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 9 матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей арене «Мемфис», которым идет вторым на Западе. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Далее «Торонто» сыграет с «Детройтом». Матч стартует в 23:00 (мск).

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Мемфис
Дата проведения
12 февраля, 22.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Детройт
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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