Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 9 матчей.

Лидер чемпионата « » примет на своей арене « », которым идет вторым на Западе. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Далее « » сыграет с « ». Матч стартует в 23:00 (мск).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?