Боунс Хайлэнд опроверг слухи о вражде с Джамалом Мюррэем

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Экс-игрок «Денвера» Боунс Хайлэнд опроверг слухи о вражде с разыгрывающим команды Джамалом Мюррэем.

Во время недавней пресс-конференции Хайлэнда попросили сравнить совместное выступление с лидерами «Наггетс» Мюррэем и Николой Йокичем и игру с его новыми одноклубниками по «Клипперс» Каваем Ленардом и Полом Джорджем.

«Получил отличный опыт, играя с Джокером. Сейчас я рядом с двумя игроками, которые обладают феноменальным талантом, а раньше выступал вместе с одним игроком, который также феноменально талантлив», – заявил Хайлэнд.

Журналисты и болельщики обратили внимание на игнорирование Хайлэндом Мюррэя. Также вспомнили о том, что Джамал недавно устроил перепалку в соцсетях с друзьями Боунса.

Обменянный в «Клипперс» перед дедлайном Хайлэнд прояснил ситуацию.

«Джамал свой чувак. Вам надо расслабиться. Я ничего не пытался донести до прессы. Вы бы знали, как смотритесь со всем этим со стороны 😂😂 Между нами все отлично, Джамал свой парень ❤️», – написал Хайлэнд.

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