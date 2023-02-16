Гордон Хэйворд: «Ламело Болл – ультраталантливый игрок, и он продолжает расти»

Теги Шарлотт Леброн Джеймс НБА Гордон Хэйворд Ламело Болл Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд поделился мнением о своем партнере по команде Ламело Болле.

«Ламело Болл, безусловно, ультраталантливый игрок.

У него отличное видение площадки. Он обладает особой способностью оказаться в нужном месте в нужное время. Он, безусловно, уже отличный игрок, и я думаю, что он продолжит расти и станет еще лучше», – сказал Хэйворд.

21-летний Ламело сегодня сравнялся с Леброном Джеймсом («Лейкерс») по количеству трипл-даблов (9) до того, как исполнилось 22 года. Они занимают 4-е место в истории НБА по этому показателю, уступая Бену Симмонсу (12), Мэджику Джонсону (13) и Луке Дончичу (32).

25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrFrost
Ну хватит уже лить в уши. Я хоть и большой поклонник таланта Мело, но в этом сезоне у него явный регресс. Виной тому тренер, травмы, довольно посредственные тиммейты или сам характер Мело? - всего понемногу. Но главный виновник отсутствия прогресса, не только у Мело, а всего молодняка - это сама организация Хорнетс. Плюс, он и так богат и ему нет особой нужды цепляться за контракт и развиваться. Пока, единственной силой, которая им двигала- это получает ли он удовольствие от игры или нет. В этом сезоне он явно играет спустя рукава.
Дальше буден видно, но думается, что им с Хорнетс не по пути.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий