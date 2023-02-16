Гордон Хэйворд: «Ламело Болл – ультраталантливый игрок, и он продолжает расти»
Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд поделился мнением о своем партнере по команде Ламело Болле.
«Ламело Болл, безусловно, ультраталантливый игрок.
У него отличное видение площадки. Он обладает особой способностью оказаться в нужном месте в нужное время. Он, безусловно, уже отличный игрок, и я думаю, что он продолжит расти и станет еще лучше», – сказал Хэйворд.
21-летний Ламело сегодня сравнялся с Леброном Джеймсом («Лейкерс») по количеству трипл-даблов (9) до того, как исполнилось 22 года. Они занимают 4-е место в истории НБА по этому показателю, уступая Бену Симмонсу (12), Мэджику Джонсону (13) и Луке Дончичу (32).
25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru
Дальше буден видно, но думается, что им с Хорнетс не по пути.