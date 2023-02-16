Гордон Хэйворд: «Ламело Болл – ультраталантливый игрок, и он продолжает расти»

Форвард « » поделился мнением о своем партнере по команде Ламело Болле.

« , безусловно, ультраталантливый игрок.

У него отличное видение площадки. Он обладает особой способностью оказаться в нужном месте в нужное время. Он, безусловно, уже отличный игрок, и я думаю, что он продолжит расти и станет еще лучше», – сказал Хэйворд.

21-летний Ламело сегодня сравнялся с («Лейкерс») по количеству трипл-даблов (9) до того, как исполнилось 22 года. Они занимают 4-е место в истории НБА по этому показателю, уступая Бену Симмонсу (12), Мэджику Джонсону (13) и Луке Дончичу (32).

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