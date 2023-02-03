Разыгрывающий « » в матче с « » (98:114) заработал первое удаление в карьере.

Болл был удален за споры с судьями под занавес встречи. Недовольство 21-летнего игрока вызвал эпизод, когда помешал ему забросить в проходе, но не был наказан персональным замечанием за касание руки.

В активе Болла 19 очков, 8 подборов и 6 передач.

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