Ламело Болл заработал первое удаление в карьере за споры с судьями
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл в матче с «Чикаго» (98:114) заработал первое удаление в карьере.
Болл был удален за споры с судьями под занавес встречи. Недовольство 21-летнего игрока вызвал эпизод, когда Зак Лавин помешал ему забросить в проходе, но не был наказан персональным замечанием за касание руки.
В активе Болла 19 очков, 8 подборов и 6 передач.
Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?
«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла
1 комментарий