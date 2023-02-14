Разыгрывающий « » оформил дабл-дабл в победной игре с «Атлантой» (144:138).

Болл набрал 30 очков (12 из 19 с игры), 6 подборов и 15 передач при 4 потерях за 41 минуту.

«Хорнетс» набрали 144 очка, что является вторым результатом в истории клуба. Рекордные 158 очков были набраны в прошлом сезоне во встрече с «Индианой».

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