Ламело Болл набрал 30 очков и 15 передач в победной игре с «Атлантой»

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Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл оформил дабл-дабл в победной игре с «Атлантой» (144:138).

Болл набрал 30 очков (12 из 19 с игры), 6 подборов и 15 передач при 4 потерях за 41 минуту.

«Хорнетс» набрали 144 очка, что является вторым результатом в истории клуба. Рекордные 158 очков были набраны в прошлом сезоне во встрече с «Индианой».

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1 комментарий

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Radovan
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