Трипл-дабл Ламело Болла помог «Хорнетс» обыграть «Сперс»

Разыгрывающий « » в матче против « » (120:110) оформил трипл-дабл, который стал для него 3-м за сезон и 8-м за карьеру.

Лидер «Хорнетс» набрал 28 очков, 12 подборов и 10 передач за 39 минут на площадке. Он реализовал 10 из 26 бросков с игры (5-15 из-за дуги) и 3 из 3 штрафных.

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