Трипл-дабл Ламело Болла помог «Хорнетс» обыграть «Сперс»

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА видео Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл в матче против «Сан-Антонио» (120:110) оформил трипл-дабл, который стал для него 3-м за сезон и 8-м за карьеру.

Лидер «Хорнетс» набрал 28 очков, 12 подборов и 10 передач за 39 минут на площадке. Он реализовал 10 из 26 бросков с игры (5-15 из-за дуги) и 3 из 3 штрафных.

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artmen007
Процент прпаданий не очень. По 3 очковыми процент 33% средний
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий