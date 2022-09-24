Джанмарко Поццекко: «Яннис послал меня на греческом, когда я запрыгнул на него»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко вспомнил знаменитый эпизод с чемпионата Европы, когда он, празднуя победу над Сербией в 1/8 финала плей-офф, запрыгнул на звездного форварда команды Греции Янниса Адетокумбо.

«Я заметил Янниса в подтрибунном помещении. Уверен, он знал, что я переживаю эмоциональный момент. Он улыбнулся, когда только увидел меня. Можно сказать, что он хотел разделить мое счастье. И вот я приблизился и был готов к прыжку. Увидел в то мгновение его лицо, на нем читалось «Что за идиот».

К счастью, он был готов поймать меня. Я поцеловал его и сказал: «Люблю тебя». На видео этого не видно, но он точно ответил мне на греческом: «Да пошел ты», – рассказал Поццекко.

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