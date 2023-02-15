Самсон Руженцев, Зак Смит, Маркелл Джонсон и Никита Ремизов — участники конкурса данков Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Москве 19 февраля на «ВТБ Арене».
Участники слэм-данк контеста:
Самсон Руженцев (ЦСКА)
Зак Смит («Минск»)
Маркелл Джонсон («Астана»)
Никита Ремизов (МБА)
Конкурс состоится во время большого перерыва в Матче всех звезд.
В первом раунде у каждого участника будет по две попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.
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