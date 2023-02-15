Самсон Руженцев, Зак Смит, Маркелл Джонсон и Никита Ремизов — участники конкурса данков Лиги ВТБ

лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в рамках всех звезд в Москве 19 февраля на «ВТБ Арене».

Участники слэм-данк контеста:

(ЦСКА)

Зак Смит («Минск»)

Маркелл Джонсон («Астана»)

Никита Ремизов (МБА)

Конкурс состоится во время большого перерыва в Матче всех звезд.

В первом раунде у каждого участника будет по две попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.

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