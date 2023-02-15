Самсон Руженцев, Зак Смит, Маркелл Джонсон и Никита Ремизов — участники конкурса данков Лиги ВТБ

Теги видео Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Зак Смит Маркелл Джонсон Самсон Руженцев Никита Ремизов Баскетбол

Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Москве 19 февраля на «ВТБ Арене».

Участники слэм-данк контеста: 

Самсон Руженцев (ЦСКА)

Зак Смит («Минск»)

Маркелл Джонсон («Астана»)

Никита Ремизов (МБА) 

Конкурс состоится во время большого перерыва в Матче всех звезд.

В первом раунде у каждого участника будет по две попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.

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