Томас Эртель пропустит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы

Разыгрывающий « » не сможет принять участие в предстоящем всех звезд лиги ВТБ из-за травмы, сообщает Vprognoze со ссылкой на источник, близкий к лиге.

Француз получил повреждение в недавнем матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода». Сегодня он прошел медобследование, по результатам которого у него выявили травму.

Матч всех звезд Лиги ВТБ пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене» в формате «Новая школа» против «Старой школы».

Эртель должен был выйти в стартовом составе команды «Старой школы», а также принять участие в конкурсе трехочковых.

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