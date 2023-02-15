Томас Эртель пропустит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы
Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель не сможет принять участие в предстоящем Матче всех звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы, сообщает Vprognoze со ссылкой на источник, близкий к лиге.
Француз получил повреждение в недавнем матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода». Сегодня он прошел медобследование, по результатам которого у него выявили травму.
Матч всех звезд Лиги ВТБ пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене» в формате «Новая школа» против «Старой школы».
Эртель должен был выйти в стартовом составе команды «Старой школы», а также принять участие в конкурсе трехочковых.
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