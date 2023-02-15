Эмил Райкович: «Проведем работу над ошибками и будем готовы к следующему противостоянию с УНИКСом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после поражения от УНИКСа (104:112 ОТ) заявил, что армейцы сделают работу над ошибками и будут готова к следующей встрече с казанской командой.

«Поздравляю УНИКС с победой. В первой половине они действовали агрессивнее и оторвались в счете на 17 очков. После большого перерыва мы сумели догнать соперника и перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, нам не хватило сил закончить встречу в свою пользу.

Проанализируем игру, проведем работу над ошибками и будем готовы к следующему противостоянию с УНИКСом 2 марта в Москве», – сказал Райкович.

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