Велимир Перасович: «Сегодня ЦСКА доказал, почему является лучшей командой чемпионата»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над ЦСКА (112:104 ОТ) похвалил соперника, который отыграл отставание «-17» и перевел матч в овертайм.

«Прежде всего, отмечу, что победа над ЦСКА очень важна. Сегодня они доказали, почему являются лучшей командой чемпионата. У них в составе отличные игроки, они больше всех забивают.

Мы очень рады победе! Сегодняшний матч напомнил нашу встречу в декабре. Тогда мы тоже вели в счете, но не сумели добиться успеха. Сегодня нам это удалось», – сказал Перасович.

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