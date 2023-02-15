Велимир Перасович: «УНИКС приложит все силы, чтобы взять верх в противостоянии с ЦСКА»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА – сильнейшая команда чемпионата. В этом сезоне они установили рекорд Лиги ВТБ по длительности победной серии. Они демонстрируют лучшую результативность в турнире.

Нам предстоит очень сложный матч. Мы приложим все силы, чтобы взять верх в этом противостоянии», – заявил Перасович.

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