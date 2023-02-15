Эмил Райкович: «УНИКС очень жесткая команда в обороне»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

« очень жесткая команда в обороне. Мы можем ожидать, что они попытаются исключить Алексея Шведа из пик-н-рольных ситуаций, устраивать Нико Милутинову ловушки под кольцом и действовать максимально агрессивно.

Наша задача будет заключаться в том, чтобы сдержать их лидеров Мэйкона и Рейнольдса, дорожить мячом и создавать хорошие броски, что также лишит соперников быстрых отрывов», – заявил Райкович.

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