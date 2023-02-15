Эдриан Воджнаровски: «Кайри Ирвинг, скорее всего, останется в «Далласе»
По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в межсезонье, скорее всего, подпишет новый контракт с клубом.
«Я думаю, что, скорее всего, Кайри Ирвинг останется в «Далласе». Просто по причине того, что они много вложили в него. К тому же, в «Далласе» у него есть шанс получить контракт, который он хочет.
Учитывая, от чего они отказались, и репутацию «Далласа» как команды, которая готова много платить игрокам, которые хотят играть за нее, скорее всего, Кайри Ирвинг останется. Конечно, все может измениться.
Я думаю, что «Лейкерс» выменяли Д’Анджело Расселла с представлением, что они подпишут с ним новый контракт», – сказал Воджнаровки.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Рассел, Ривз, Кристи и 2 пика без условий - цена за Ирвинга. И это мы ещё не знаем реального торга команд, Нетс могли легко запросить ещё активы на обмен, потому что не хотели отправлять Ирвинга туда, куда он хочет. Да и кто останется в команде, если все царство отдать за Кайри? Вся тройка суперзвезд подверженна травмам, было бы как с троицей КД-Ирвинг-Харден.
Сидишь, такой умный, генменеджер блин вернулся из небытия)
А то Кайри тот еще шалфейщик.