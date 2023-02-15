Эдриан Воджнаровски: «Кайри Ирвинг, скорее всего, останется в «Далласе»

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Д’Анджело Расселл Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в межсезонье, скорее всего, подпишет новый контракт с клубом.

«Я думаю, что, скорее всего, Кайри Ирвинг останется в «Далласе». Просто по причине того, что они много вложили в него. К тому же, в «Далласе» у него есть шанс получить контракт, который он хочет.

Учитывая, от чего они отказались, и репутацию «Далласа» как команды, которая готова много платить игрокам, которые хотят играть за нее, скорее всего, Кайри Ирвинг останется. Конечно, все может измениться.

Я думаю, что «Лейкерс» выменяли Д’Анджело Расселла с представлением, что они подпишут с ним новый контракт», – сказал Воджнаровки.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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7 комментариев

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Kudim41
можно не надо???
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Caraxes
Ну хрен его знает, я бы не решился такое предсказывать😅
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Prestidigitator
Ответ lecter666_destiny
Зато в лал останутся Рассел, Ривс и Кристи, а значит можно продлить серию Леброна и Дэвиса без плейофф. Пелинка доволен, он решил войти именно этим в историю
Настолько хороши и стабильны нынче Леброн с Дэвисом - на почти плейофф
+1
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+1
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xamer 9
Ответ lecter666_destiny
Зато в лал останутся Рассел, Ривс и Кристи, а значит можно продлить серию Леброна и Дэвиса без плейофф. Пелинка доволен, он решил войти именно этим в историю
Лектер, да одно и то же пишешь.
Рассел, Ривз, Кристи и 2 пика без условий - цена за Ирвинга. И это мы ещё не знаем реального торга команд, Нетс могли легко запросить ещё активы на обмен, потому что не хотели отправлять Ирвинга туда, куда он хочет. Да и кто останется в команде, если все царство отдать за Кайри? Вся тройка суперзвезд подверженна травмам, было бы как с троицей КД-Ирвинг-Харден.

Сидишь, такой умный, генменеджер блин вернулся из небытия)
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Leshiy888
Терренс Росс тоже собирался подписать с Мэвс. Эх, Воджнаровски, не промахнись и с Ирвингом.
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lecter666_destiny
Зато в лал останутся Рассел, Ривс и Кристи, а значит можно продлить серию Леброна и Дэвиса без плейофф. Пелинка доволен, он решил войти именно этим в историю
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Кирилл
Будет интересно посмотреть во что это выльется, если правда )
А то Кайри тот еще шалфейщик.
+2
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+2
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