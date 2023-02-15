Эдриан Воджнаровски: «Кайри Ирвинг, скорее всего, останется в «Далласе»

По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, разыгрывающий « » Кайри Ирвинг в межсезонье, скорее всего, подпишет новый контракт с клубом.

«Я думаю, что, скорее всего, Кайри Ирвинг останется в «Далласе». Просто по причине того, что они много вложили в него. К тому же, в «Далласе» у него есть шанс получить контракт, который он хочет.

Учитывая, от чего они отказались, и репутацию «Далласа» как команды, которая готова много платить игрокам, которые хотят играть за нее, скорее всего, Кайри Ирвинг останется. Конечно, все может измениться.

Я думаю, что « » выменяли Д’Анджело Расселла с представлением, что они подпишут с ним новый контракт», – сказал Воджнаровки.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?