Джеймс Харден хотел заставить Кайри Ирвинга прививаться от COVID-19 (New York Magazine)

Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг коронавирус Баскетбол

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден был крайне расстроен отказом Кайри Ирвинга вакцинироваться от COVID-19 в начале сезона-2021/22, пишет журналист New York Magazine Саймон Ван Зейлен-Вуд.

Как отмечает Ван Зейлен-Вуд, в какой-то момент Харден в полушутливой форме сказал, что хочет сам сделать Ирвингу прививку. При этом многие другие игроки НБА публично поддержали Ирвинга.

Харден запросил обмен и перешел в «Сиксерс» перед дедлайном-2022. Ирвинг потерял часть заработной платы за сезон-2021/22 в размере 11,4 миллиона долларов.

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3 комментария

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4eLOVE4iK
Ответ rigobersong
Странно что раздули такой скандал, это личное дело каждого, тут к Кайри вообще вопросов не может быть:) Вообще удивлен как он в токсичном Бруклине столько продержался, то в ковид кинуть хотели, то с каким-то фильмом. В таких людей как Кайри надо просто верить и поддерживать, ну есть у него беды с головой, так пусть с ними и живет, зачем его осуждать-то?:))
Если в теории вернуться на 2 года назад и убрать Ирвинга из Нетс, как будто его и небыло, и посмотрев можно ли назвать эту команду токсичной? Все скандалы связаны именно с ним. При этом я его токсичным не считаю и в отказе от процедуре поддерживаю, просто для тех у кого на первом месте баскетбол он стал головной болью.
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4eLOVE4iK
Вот это и есть истинная причина ухода Хардена, но об этом он не говорит а все стрелки на команду переводит.
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rigobersong
Странно что раздули такой скандал, это личное дело каждого, тут к Кайри вообще вопросов не может быть:) Вообще удивлен как он в токсичном Бруклине столько продержался, то в ковид кинуть хотели, то с каким-то фильмом. В таких людей как Кайри надо просто верить и поддерживать, ну есть у него беды с головой, так пусть с ними и живет, зачем его осуждать-то?:))
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