Джеймс Харден хотел заставить Кайри Ирвинга прививаться от COVID-19 (New York Magazine)
Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден был крайне расстроен отказом Кайри Ирвинга вакцинироваться от COVID-19 в начале сезона-2021/22, пишет журналист New York Magazine Саймон Ван Зейлен-Вуд.
Как отмечает Ван Зейлен-Вуд, в какой-то момент Харден в полушутливой форме сказал, что хочет сам сделать Ирвингу прививку. При этом многие другие игроки НБА публично поддержали Ирвинга.
Харден запросил обмен и перешел в «Сиксерс» перед дедлайном-2022. Ирвинг потерял часть заработной платы за сезон-2021/22 в размере 11,4 миллиона долларов.
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