Джеймс Харден хотел заставить Кайри Ирвинга прививаться от COVID-19 (New York Magazine)

Атакующий защитник «Филадельфии» был крайне расстроен отказом вакцинироваться от в начале сезона-2021/22, пишет журналист New York Magazine Саймон Ван Зейлен-Вуд.

Как отмечает Ван Зейлен-Вуд, в какой-то момент Харден в полушутливой форме сказал, что хочет сам сделать Ирвингу прививку. При этом многие другие игроки публично поддержали Ирвинга.

Харден запросил обмен и перешел в «Сиксерс» перед дедлайном-2022. Ирвинг потерял часть заработной платы за сезон-2021/22 в размере 11,4 миллиона долларов.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?