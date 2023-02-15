Журналист Саймон Ван Зейлен-Вуд: «Кайри Ирвинг очень рано потерял мать. Он пытается познать себя»

Журналист New York Magazine Саймон Ван Зейлен-Вуд назвал причины нестандартного мышления Кайри Ирвинга, который недавно запросил обмен из « » и перешел в « ».

В начале нынешнего сезона Ирвинг опубликовал в своих соцсетях ссылку на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» с антисемитскими сюжетами. «Нетс» отстранили его на 8 матчей за публичное проявление антисемитизма и последующее нежелание извиняться.

«Он давно интересуется нестандартными произведениями. Это помогает объяснить, почему он опубликовал печально известный контент об африканских корнях европоцентричной культуры. Кое-кто из окружения Ирвинга сказал мне: «Кайри – любознательный человек, верно? Он очень рано потерял мать. Он постоянно пытается найти свою родословную, ищет информацию, чтобы удовлетворить это жгучее желание познать себя», – написал Ван Зейлен-Вуд.

Мать Кайри Ирвинга, Элизабет Ирвинг, скончалась от болезни, когда Кайри было четыре года.

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Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют