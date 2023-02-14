Кайри Ирвинг: «Мы с Лукой Дончичем является силой, с которой приходится считаться»

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг оценил первый опыт выступления со звездным одноклубником .

«Лука постоянно набирает очки, организует атаку и действительно заставляет соперника приспосабливаться. Очевидно, что вместе мы являемся силой, с которой приходится считаться», – заявил Ирвинг.

«Маверикс» проиграли оба матча, в которых одновременно принимали участие Дончич и Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?