Кайри Ирвинг: «Мы с Лукой Дончичем является силой, с которой приходится считаться»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг оценил первый опыт выступления со звездным одноклубником Лукой Дончичем.
«Лука постоянно набирает очки, организует атаку и действительно заставляет соперника приспосабливаться. Очевидно, что вместе мы являемся силой, с которой приходится считаться», – заявил Ирвинг.
«Маверикс» проиграли оба матча, в которых одновременно принимали участие Дончич и Ирвинг.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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