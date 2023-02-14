Кайри Ирвинг: «Мы с Лукой Дончичем является силой, с которой приходится считаться»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг оценил первый опыт выступления со звездным одноклубником Лукой Дончичем.

«Лука постоянно набирает очки, организует атаку и действительно заставляет соперника приспосабливаться. Очевидно, что вместе мы являемся силой, с которой приходится считаться», – заявил Ирвинг.

«Маверикс» проиграли оба матча, в которых одновременно принимали участие Дончич и Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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6 комментариев

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ArizonaCactus
Сакраменто и Миннесота уже так не считают...
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ierdnA
А впереди Йокич, могут 3е поражение получить
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kaissa
Пока не нашли баланс - но играют все равно неплохо оба...
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БУГАЙ
Пока вместе все игры проиграли
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-1
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Budabuda
ждём 3 поражение.
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+6
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kondratiy
Ну, начинается. Подъехали откровения от Кайри
+2
-2
0
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