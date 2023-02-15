Олег Киселев: «Во второй половине матча с «Самарой» сыграли достойно»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что команда сыграла достойно во второй половине матча против «Самары» (75:89).
«Комментарий будет небольшой: мы дали «Самаре» слишком много открытых бросков в первой половине, во многих моментах позволили легко обыграть нас на периметре, не было той энергии, которая нужна.
Во второй половине поменяли защиту, поменяли философию — и сыграли достойно. Но того гандикапа, который «Самара» создала в первой половине, хватило ей для победы.
Хотел бы отметить, что сегодня допустили всего 8 потерь — по-моему, это наш рекорд. Обычно это наша проблема, но сегодня в этом аспекте превзошли себя», – сказал Киселев.
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