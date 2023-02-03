ФИБА приняла к сведению заявления МОК по участию россиян в международных соревнованиях
Исполнительный комитет ФИБА принял во внимание позицию МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
«ФИБА приняла к сведению недавние заявления МОК и Ассоциации летних олимпийских международных федераций. Мы продолжим принимать участие в процессе консультаций, учитывая особенности, применимые к баскетболу как к командному виду спорта», — говорится в заявлении ФИБА.
Ранее МОК заявил о возможном возвращении России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В феврале прошлого года МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов до турниров, большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.
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