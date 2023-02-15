Данте Экзам: «Рад, что в «Партизане» мне отвели роль плеймейкера»

Разыгрывающий « » рассказал о роли в белградской команде и отношениях с главным тренером Желько Обрадовичем.

«Я рад, что в «Партизане» мне отвели роль плеймейкера. Я люблю играть на этой позиции. Тренер Обрадович восхитил меня своим подходом. Он всегда говорит, что мы сами принимаем решения на площадке.

Мне нравится европейская система, особенно в «Партизане». Я могу контролировать игру и смотреть, что и где мы можем сделать. В «Барселоне» я чаще играл без мяча, а в «Партизане» больше с мячом.

Ежедневно общаюсь с Желько, у нас сложились доверительные отношения. Он знает, что я умею на площадке, а я знаю, что он от меня ждет и требует», – сказал австралиец.

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