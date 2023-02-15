Звездный форвард « » деактивировал аккаунт в социальной сети инстаграм* после недавнего поражения команды в матче с «Портлендом».

Уже по итогам первой половины баскетболисты «Блэйзерс» реализовали 17 3-очковых, что является рекордом клуба из Орегона.

Калифорнийская команда занимает 13-е место на Западе (26-32).

*Деятельность сети запрещена на территории России.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?