Энтони Дэвис деактивировал аккаунт в социальной сети после поражения от «Портленда»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис деактивировал аккаунт в социальной сети инстаграм* после недавнего поражения команды в матче с «Портлендом».
Уже по итогам первой половины баскетболисты «Блэйзерс» реализовали 17 3-очковых, что является рекордом клуба из Орегона.
Калифорнийская команда занимает 13-е место на Западе (26-32).
*Деятельность сети запрещена на территории России.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Кстати Кузма еще и неплохо против Дейма защищался на дуге, 5 из 17 - 28%. И даже не пришлось кроссовки воровать.