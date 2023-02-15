Энтони Дэвис деактивировал аккаунт в социальной сети после поражения от «Портленда»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис деактивировал аккаунт в социальной сети инстаграм* после недавнего поражения команды в матче с «Портлендом».

Уже по итогам первой половины баскетболисты «Блэйзерс» реализовали 17 3-очковых, что является рекордом клуба из Орегона.

Калифорнийская команда занимает 13-е место на Западе (26-32).

*Деятельность сети запрещена на территории России.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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8 комментариев

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AaaaRrrr
Все таки именно Дэвис был выбран новым козлом отпущения, неожиданно. Другие звезды походу перестанут брать трубку когда им звонит Леброн)
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Mr.BadGuy
Ответ Nightyork97
Его вполне можно трейдануть летом, но непонятно какая его ценность на рынке. Если ЛАЛ без ПО, то можно платежку освободить хотя бы.
Если ЛАЛ без ПО, тогда торговать летом Дэвисом тупая идея. Надо дождаться пока он выйдет, отыграет игр 10 на уровне МВП и тогда быстренько обменивать на пике стоимости, пока не сломался. Тогда 3-4 пика и молодой игрок вполне реально получить
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Nightyork97
Его вполне можно трейдануть летом, но непонятно какая его ценность на рынке. Если ЛАЛ без ПО, то можно платежку освободить хотя бы.
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anton18578
Ответ A. V.
ушёл в Одноклассники
и в Уникс
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Mr.BadGuy
Сегодня Кузма и Зингис показали как должен играть большой против Портленда. Тем более Нурк не играет.
Кстати Кузма еще и неплохо против Дейма защищался на дуге, 5 из 17 - 28%. И даже не пришлось кроссовки воровать.
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Никита Анохин
он еще перед этим деактивировал все опции игрока стартовой пятерки
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lecter666_destiny
Когда тебя поимел великий Юбенкс (кто это вообще?), то можно и аккаунт удалить
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A. V.
ушёл в Одноклассники
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