Домантас Сабонис, Джарен Джексон, Дрю Холидэй и Бэм Адебайо попали в число резервистов на Матч всех звезд

объявила резервистов всех звезд, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля. Их выбрали на основании голосования 30 тренеров лиги.

От Западной конференции на мероприятие попали: («Клипперс»), («Оклахома»), («Мемфис»), («Портленд»), («Юта»), («Мемфис»), («Сакраменто»).

От Востока поедут: («Майами»), Джейлен Браун («Бостон»), Демар Дерозан («Чикаго»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Дрю Холидэй («Мемфис»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).

Ранее стало известно, что капитанами команд на Матче всех звезд станут форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. Они наберут себе составы непосредственно перед игрой.

В стартовые пятерки ранее были выбраны:

От Запада – Лука Дончич («Даллас»), Стеф Карри («Голден Стэйт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Никола Йокич («Денвер»).

От Востока – Кайри Ирвинг («Бруклин»), Донован Митчелл («Кливленд»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

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