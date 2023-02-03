Домантас Сабонис, Джарен Джексон, Дрю Холидэй и Бэм Адебайо попали в число резервистов на Матч всех звезд

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НБА объявила резервистов Матча всех звезд, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля. Их выбрали на основании голосования 30 тренеров лиги.

От Западной конференции на мероприятие попали: Пол Джордж («Клипперс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джарен Джексон («Мемфис»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Лаури Маркканен («Юта»), Джа Морэнт («Мемфис»), Домантас Сабонис («Сакраменто»).

От Востока поедут: Бэм Адебайо («Майами»), Джейлен Браун («Бостон»), Демар Дерозан («Чикаго»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Дрю Холидэй («Мемфис»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).

Ранее стало известно, что капитанами команд на Матче всех звезд станут форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. Они наберут себе составы непосредственно перед игрой.

В стартовые пятерки ранее были выбраны:

От Запада – Лука Дончич («Даллас»), Стеф Карри («Голден Стэйт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Никола Йокич («Денвер»).

От Востока – Кайри Ирвинг («Бруклин»), Донован Митчелл («Кливленд»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

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3 комментария

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Cash_flow
Джордж 37 матчей сыграл и поехал. Фокс со статистикой даже получше Джорджа, с 47 матчами, с командой, которая идет выше, не поехал. Несправедливо прокатили Фокса
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LBJ236
Эх, Фокса не взяли, жалко, он хороший сезон проводит
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MrFrost
Смотреть я эту шнягу, конечно же, не буду, но за Джула рад.
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