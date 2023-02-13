Кенни Смит: «Санз» и «Мэверикс» могут выиграть финальную серию, но они не фавориты»

Теги Даллас Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кенни Смит Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит высказал свое мнение по поводу перехода Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга в «Финикс» и «Даллас» соответственно.

«Здорово, когда великолепные игроки меняют команды. Это новая энергия в новых районах страны. Энергия была в Бруклине, теперь она здесь, в Финиксе. Теперь она в Далласе. Это здорово для баскетбола.

«Санз» и «Мэверикс» могут выиграть финальную серию, но они не фавориты. «Денвер» — фаворит на Западе», – сказал Смит.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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1 комментарий

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Jazzzz
Да, да, от создателей «Нетс возьмут три чемпионства подряд» и других фантазий
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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