Кенни Смит: «Санз» и «Мэверикс» могут выиграть финальную серию, но они не фавориты»

Бывший игрок , ныне эксперт TNT Кенни Смит высказал свое мнение по поводу перехода Кевина Дюрэнта и в «Финикс» и « » соответственно.

«Здорово, когда великолепные игроки меняют команды. Это новая энергия в новых районах страны. Энергия была в Бруклине, теперь она здесь, в . Теперь она в Далласе. Это здорово для баскетбола.

«Санз» и «Мэверикс» могут выиграть финальную серию, но они не фавориты. «Денвер» — фаворит на Западе», – сказал Смит.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей