Кенни Смит: «Санз» и «Мэверикс» могут выиграть финальную серию, но они не фавориты»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит высказал свое мнение по поводу перехода Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга в «Финикс» и «Даллас» соответственно.
«Здорово, когда великолепные игроки меняют команды. Это новая энергия в новых районах страны. Энергия была в Бруклине, теперь она здесь, в Финиксе. Теперь она в Далласе. Это здорово для баскетбола.
«Санз» и «Мэверикс» могут выиграть финальную серию, но они не фавориты. «Денвер» — фаворит на Западе», – сказал Смит.
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