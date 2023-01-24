Австралийская NBL предложила Бронни Джеймсу провести сезон-23/24 в одном из своих клубов.

Руководство NBL связалось с представителями старшего сына и рассказало о желании пригласить молодого игрока.

«Бронни, если ты слышишь, мы ждем тебя, приятель. У нас есть для тебя местечко», – заявил комиссионер NBL Джереми Лолиджер.

Ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Бронни являются университеты Огайо Стэйт, Орегона и Южной Калифорнии. При этом Джеймс-старший предпочитает Огайо Стэйт.

Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Он входит в топ-10 защитников своего возраста и, как ожидается, должен быть выбран в конце первого раунда драфта.

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