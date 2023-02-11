«Бруклин» предлагал Кайри Ирвингу продление контракта с условиями по количеству проведенных матчей

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Рамона Шелберн Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг в первые дни февраля запросил у руководства клуба обмен в другую команду и в итоге перешел в «Даллас».

Перед этими событиями «Нетс» и Ирвинг вели переговоры по продлению контракта. По информации инсайдеров ESPN Эдриана Воджнаровски и Рамоны Шелберн, «Бруклин» предлагал Кайри 3-летнее соглашение, в котором были прописаны некоторые опции, защищающие клуб от возможных непредсказуемых действий баскетболиста.

«Нетс» были готовы обсудить продление на срок до трех сезонов, но только в том случае, если Ирвинг согласится на некоторые условия, которые защитят команду, если он не проведет достаточное количество матчей. Мотивация клуба была в том, что с момента прибытия в «Бруклин» Кайри пропустил более 100 игр, им нужна была страховка. Ирвинг же хотел более длительное продление без каких-либо условий», – говорится в материале Воджнаровски и Шелберн.

30-летний баскетболист отверг предложение и сделал запрос на трейд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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