«Нетс» опубликовали прощальные твиты для Дюрэнта и Уоррена, проигнорировав Ирвинга

« » опубликовал прощальные твиты для и , которых клуб обменял в «Финикс» перед дедлайном.

Примечательно, что «Нетс» не сделали того же для разыгрывающего , который был обменен в « » за два дня до обмена Дюрэнта и Уоррена.

Ирвинг провел за «Нетс» три с половиной сезона и установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче (60). Уоррен пришел в команду минувшим летом, подписав минимальный контракт.

Неделю назад Ирвинг запросил обмен в другую команду до дедлайна. Игрок проинформировал руководство клуба, что уйдет из команды в июле на правах свободного агента, если его не обменяют.