«Нетс» опубликовали прощальные твиты для Дюрэнта и Уоррена, проигнорировав Ирвинга
«Бруклин» опубликовал прощальные твиты для Кевина Дюрэнта и Ти Джей Уоррена, которых клуб обменял в «Финикс» перед дедлайном.
Примечательно, что «Нетс» не сделали того же для разыгрывающего Кайри Ирвинга, который был обменен в «Даллас» за два дня до обмена Дюрэнта и Уоррена.
Ирвинг провел за «Нетс» три с половиной сезона и установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче (60). Уоррен пришел в команду минувшим летом, подписав минимальный контракт.
Неделю назад Ирвинг запросил обмен в другую команду до дедлайна. Игрок проинформировал руководство клуба, что уйдет из команды в июле на правах свободного агента, если его не обменяют.
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