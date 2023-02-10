«Нетс» опубликовали прощальные твиты для Дюрэнта и Уоррена, проигнорировав Ирвинга

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«Бруклин» опубликовал прощальные твиты для Кевина Дюрэнта и Ти Джей Уоррена, которых клуб обменял в «Финикс» перед дедлайном.

Примечательно, что «Нетс» не сделали того же для разыгрывающего Кайри Ирвинга, который был обменен в «Даллас» за два дня до обмена Дюрэнта и Уоррена.

Ирвинг провел за «Нетс» три с половиной сезона и установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче (60). Уоррен пришел в команду минувшим летом, подписав минимальный контракт.

Неделю назад Ирвинг запросил обмен в другую команду до дедлайна. Игрок проинформировал руководство клуба, что уйдет из команды в июле на правах свободного агента, если его не обменяют.

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1 комментарий

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Sonder
гнилая орга которая будет месить продукт жизнедеятельности ближайшие годы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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