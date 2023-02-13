Евгений Минченко: «Готовимся к матчу с «Минском» с полной самоотдачей»

Центровой « » рассказал о настрое команды на домашний матч с « » в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ.

«Наша команда готовится к предстоящей игре с полной самоотдачей. Настрой в команде боевой, и мы настроены продолжить наш победный путь.

Команда из Минска показывает хорошую игру, что доказала их крайняя игра с «Самарой». Нам нужно быть сконцентрированными все 40 минут, играть сплоченно и следовать плану, который разработал наш тренерский штаб. Ждем всех наших прекрасных болельщиков на игре, вместе мы победим!» – заявил Минченко.

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