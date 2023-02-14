Грэйсон Аллен – о слухах: «Приятно остаться в «Бакс» и знать, что тебя ждет впереди»

Атакующий защитник « » прокомментировал многочисленные слухи о возможном обмене, которые велись перед дедлайном.

«Меня это не особо беспокоило. Я бы принял любой исход. Эти обсуждения велись с начала сезона, мое имя часто упоминалось в новостях. Я не стесняюсь обращать внимание на такие вещи. Не думаю, что они как-то влияют на меня. Я не ощущаю никакого дополнительного давления.

Приятно остаться в команде и знать, что тебя ждет впереди. Я всегда благодарен тем, кто меня ценит. Приятно, что наш фронт-офис и главный тренер верят в игроков, которые у нас есть. В нашей раздевалке происходит то же самое. Мы уверенны друг в друге», – сказал Аллен.

Контракт Аллена рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 8,5 млн долларов. В нынешнем чемпионате он набирает 10,4 очка и 3,4 подбора при реализации 40,3% бросков из-за дуги.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки