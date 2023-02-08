«Бакс» интересуются Дерриком Роузом
«Милуоки» заинтересован в приобретении у «Нью-Йорка» опытного разыгрывающего Деррика Роуза (34 года, 188 см) перед дедлайном обменов.
MVP сезона-2010/11 в нынешнем сезоне провел за «Никс» 26 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи.
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$14,520,730 x 59:174 = $4.923.696
его зарплата 14,5 млн, если обменяют в дедлайн, сколько баксов Бакс должны будут ему выплатить?