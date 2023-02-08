«Бакс» интересуются Дерриком Роузом

Теги возможные переходы Милуоки Нью-Йорк НБА Деррик Роуз Баскетбол

«Милуоки» заинтересован в приобретении у «Нью-Йорка» опытного разыгрывающего Деррика Роуза (34 года, 188 см) перед дедлайном обменов.

MVP сезона-2010/11 в нынешнем сезоне провел за «Никс» 26 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи.

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3 комментария

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udod
Ответ AllanHouston
Если заботитесь о бухгалтере "Бакс" $14,520,730 x 59:174 = $4.923.696
спасибо, они в ответ 14,5 вряд ли скинут (зачем это Никс), значит ещё и налог увеличится?
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AllanHouston
Ответ udod
Роуз уже больше месяца не играет, нафига он им его зарплата 14,5 млн, если обменяют в дедлайн, сколько баксов Бакс должны будут ему выплатить?
Если заботитесь о бухгалтере "Бакс"

$14,520,730 x 59:174 = $4.923.696
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udod
Роуз уже больше месяца не играет, нафига он им
его зарплата 14,5 млн, если обменяют в дедлайн, сколько баксов Бакс должны будут ему выплатить?
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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