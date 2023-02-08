«Бакс» интересуются Дерриком Роузом

« » заинтересован в приобретении у « » опытного разыгрывающего (34 года, 188 см) перед дедлайном обменов.

MVP сезона-2010/11 в нынешнем сезоне провел за «Никс» 26 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи.

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Как Леброн обгонял Карима, Джордана и Чемберлена. Гифка с очковой погоней

В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима по очкам. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

Леброн пришел к рекорду благодаря нечеловеческому здоровью. Мы подсчитали его травмы за 20 лет, лишь одна – серьезная