NBC поборется с Amazon и Apple за право транслировать матчи НБА

Телевизионная сеть NBC планирует принять участие в торгах за право транслировать матчи НБА.

Компания хочет приобрести пакет матчей плей-офф, которые будут транслироваться в сети вещания NBC, а также некоторые игры регулярного чемпионата для эксклюзивного показа через стриминговый сервис Peacock.

Текущее соглашение НБА с и TNT истекает после окончания сезона-2024/25. Лига не может вести переговоры с участниками торгов до апреля 2024 года. На покупку стриминговых трансляций также претендуют Amazon и Apple.

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