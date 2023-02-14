NBC поборется с Amazon и Apple за право транслировать матчи НБА
Телевизионная сеть NBC планирует принять участие в торгах за право транслировать матчи НБА.
Компания хочет приобрести пакет матчей плей-офф, которые будут транслироваться в сети вещания NBC, а также некоторые игры регулярного чемпионата для эксклюзивного показа через стриминговый сервис Peacock.
Текущее соглашение НБА с ESPN и TNT истекает после окончания сезона-2024/25. Лига не может вести переговоры с участниками торгов до апреля 2024 года. На покупку стриминговых трансляций также претендуют Amazon и Apple.
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