Владельцы клуба « » Ди и Джимми Хаслам ведут переговоры о приобретении миноритарного пакета акций в « ».

Хасламы стремятся заполучить 25% акций клуба НБА, которые в настоящее время принадлежат Марку Ласри.

Ласри и Уэсли Иденс, руководители крупной нью-йоркской инвестиционной компании, купили «Бакс» у бывшего сенатора США Херба Коля примерно за 550 миллионов долларов в 2014 году, пообещав сохранить команду в Милуоки.

Хасламы приобрели «Браунс» в 2012 году у Рэнди Лернера за 1,05 миллиарда долларов. Они также владеют командой футбольной лиги MLB «Коламбус» и управляют стадионами обоих клубов.

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