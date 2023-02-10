Нина Уэстбрук, жена разыгрывающего «Юты» , отреагировала на слова журналиста ESPN Дэйва Макменамина, который сравнил MVP НБА 2017 года с вампиром.

Комментируя обмен Уэстбрука из « » в «Джаз», Макменамин заявил, что тот высасывал энергию из раздевалки калифорнийской команды.

«Какой же это все-таки ужас, ESPN... Рассел не вампир. Это просто клевета, потому что любой, кто в курсе, прекрасно знает, что нет ничего более далекого от истины.

У нас есть дети школьного возраста, которым приходится слушать, как их сверстники повторяют гадости, которые вы, ребята, говорите по телевизору об их отце. Буду готовиться к тому, чтобы объяснить своему 5-летнему ребенку, что его отец на самом деле никакой не вампир, и что крупные новостные агентства говорят такие вещи только для того, чтобы привлечь внимание», – написала Нина в соцсетях.

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