Жена Уэстбрука отреагировала на слова журналиста ESPN, который сравнил баскетболиста с вампиром

Теги Лейкерс НБА Юта Расселл Уэстбрук ESPN соцсети Баскетбол

Нина Уэстбрук, жена разыгрывающего «Юты» Расселла Уэстбрука, отреагировала на слова журналиста ESPN Дэйва Макменамина, который сравнил MVP НБА 2017 года с вампиром.

Комментируя обмен Уэстбрука из «Лейкерс» в «Джаз», Макменамин заявил, что тот высасывал энергию из раздевалки калифорнийской команды.

«Какой же это все-таки ужас, ESPN... Рассел не вампир. Это просто клевета, потому что любой, кто в курсе, прекрасно знает, что нет ничего более далекого от истины.

У нас есть дети школьного возраста, которым приходится слушать, как их сверстники повторяют гадости, которые вы, ребята, говорите по телевизору об их отце. Буду готовиться к тому, чтобы объяснить своему 5-летнему ребенку, что его отец на самом деле никакой не вампир, и что крупные новостные агентства говорят такие вещи только для того, чтобы привлечь внимание», – написала Нина в соцсетях.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
Нужно контратаковать с юмором. Рассу необходимо на следующий матч в ожерелье из чеснока выйти или с персональным зеркалом. :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergei Terekhov
Очень адекватно! Дело не в РВБ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий