Яннис Адетокумбо: «Когда закончу, отправлюсь на тропический остров и не буду смотреть баскетбол»

Лидер «Милуоки» объяснил, почему не хочет становиться лицом нынешней .

«Меня это не волнует. Меня волнуют только победы и удовольствие, которое я хочу получать от игры. Я хочу оставаться здоровым и соревноваться на высоком уровне столько лет, сколько возможно. И я хочу поскорее возвращаться домой и хорошо проводить время со своими детьми.

Если ты являешься лицом НБА, не думаю, что это как-то влияет на твою игру. Я видел людей, которые хотят стать лицом НБА, но все это не имеет значения, если ты не борешься на площадке, не помогаешь команде побеждать.

Я хочу сделать свою команду успешной. Хочу побеждать и наслаждаться игрой. А когда закончу, хочу отправить воздушный поцелую и сказать: «До скорой встречи, пока-пока». И тогда я отправлюсь на какой-нибудь тропический остров и не буду смотреть баскетбол», – признался Адетокумбо.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)