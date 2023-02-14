Яннис Адетокумбо: «Когда закончу, отправлюсь на тропический остров и не буду смотреть баскетбол»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо объяснил, почему не хочет становиться лицом нынешней НБА.

«Меня это не волнует. Меня волнуют только победы и удовольствие, которое я хочу получать от игры. Я хочу оставаться здоровым и соревноваться на высоком уровне столько лет, сколько возможно. И я хочу поскорее возвращаться домой и хорошо проводить время со своими детьми.

Если ты являешься лицом НБА, не думаю, что это как-то влияет на твою игру. Я видел людей, которые хотят стать лицом НБА, но все это не имеет значения, если ты не борешься на площадке, не помогаешь команде побеждать.

Я хочу сделать свою команду успешной. Хочу побеждать и наслаждаться игрой. А когда закончу, хочу отправить воздушный поцелую и сказать: «До скорой встречи, пока-пока». И тогда я отправлюсь на какой-нибудь тропический остров и не буду смотреть баскетбол», – признался Адетокумбо.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)

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6 комментариев

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vzi
Многие бывшие проф спортсмены не смотрят проф спорт после окончания карьеры.
Наелись настолько, что переключают ТВ, когда там их вид спорта показывают.
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Anton!o :)
Когда знаешь его историю, как он на всём экономил, отдавал первую зарплату родителям, веришь в искренность слов
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Марсель Объелся
Ответ Dedete
Парень где-то как-то получил советское воспитание )
Да он и играет по конспектам Гомельского
+1
0
+1
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Dedete
Парень где-то как-то получил советское воспитание )
+2
0
+2
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Антон
Молодец. Не распыляется. Знает чего хочет, и чего не хочет. Расставил приоритеты, и успешно добивается этого.
+5
0
+5
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Марсель Объелся
На Крит
0
0
0
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