Генменеджер «Далласа» Нико Харрисон – о приобретении Ирвинга: «Не вижу в этом вообще никакого риска»
Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон заявил, что не считает приобретение звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга рискованным шагом.
«Не вижу в этом вообще никакого риска. Риск скорее в том, чтобы не делать чего-то подобного», – заявил Харрисон.
Ирвинг имеет истекающий контракт и при желании может летом перейти в другую команду без компенсации для «Мэверикс».
Также Кайри известен своим эксцентричным поведением.
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Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
ясно, что защита в далласе не але, зато есть игра и атмосфера
и взаимопонимание, как видится
Он делает шоу, он хорош в клатчах, но есть маленькая проблема…он не дружит с головой 🥲