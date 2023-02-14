Генеральный менеджер « » Нико Харрисон заявил, что не считает приобретение звездного разыгрывающего рискованным шагом.

«Не вижу в этом вообще никакого риска. Риск скорее в том, чтобы не делать чего-то подобного», – заявил Харрисон.

Ирвинг имеет истекающий контракт и при желании может летом перейти в другую команду без компенсации для «Мэверикс».

Также Кайри известен своим эксцентричным поведением.

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Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?