Генменеджер «Далласа» Нико Харрисон – о приобретении Ирвинга: «Не вижу в этом вообще никакого риска»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Нико Харрисон Баскетбол

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон заявил, что не считает приобретение звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга рискованным шагом.

«Не вижу в этом вообще никакого риска. Риск скорее в том, чтобы не делать чего-то подобного», – заявил Харрисон.

Ирвинг имеет истекающий контракт и при желании может летом перейти в другую команду без компенсации для «Мэверикс».

Также Кайри известен своим эксцентричным поведением.

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Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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7 комментариев

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Дмитрий Титов
А генменеджер точно о том самом Ирвинге говорит?
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pachem xenon
что до баскета, то играют они с лукастым шедеврально - приятно посмотреть.

ясно, что защита в далласе не але, зато есть игра и атмосфера

и взаимопонимание, как видится
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Tolball
Ответ Алексей Водонос
На самом деле, риск очевиден. Заниматься самообманом бессмысленно.
А в чем риск?Он будет если с ним максималку подпишут.А сейчас больше пользы.Это и школа для Луки и шанс на что то замахнуться.Летом он не уйдет за так.Команды которые его могут уместить под потолком в нем не нуждаются.ЛАЛ и Финикс будут сэт предлагать,тем более кандидаты вырисовываются у них на обмен.Девис и Эйтон,а Даллас уже выберет ,что для него лучше и кто больше плюшек доложит.
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pachem xenon
Ответ Que miras, bobo?
Любой, кто хотя бы раз видел игру Кайри Ирвинга, может влюбиться в баскетбол из-за этого парня. Он делает шоу, он хорош в клатчах, но есть маленькая проблема…он не дружит с головой 🥲
можно и по-другому сказать: с головой там порядок, просто кайри отличается от большинства окружающих и не всем из них это нравится )
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Rodbert
По хорошему бы Дончича еще годик другой прокачать, а потом уже дуэты и трио мутить, но такие кадры как Ирвинг каждый день на дороге не валяются, поэтому если появляется такая возможность, надо брать.
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+3
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Алексей Водонос
На самом деле, риск очевиден. Заниматься самообманом бессмысленно.
+2
-3
-1
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Que miras, bobo?
Любой, кто хотя бы раз видел игру Кайри Ирвинга, может влюбиться в баскетбол из-за этого парня.
Он делает шоу, он хорош в клатчах, но есть маленькая проблема…он не дружит с головой 🥲
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-4
+3
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