Василий Карасев: «Состав «Локо» стал гораздо сильнее»

Главный тренер МБА Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

« » заметно изменился по сравнению с нашим предыдущим матчем. Состав краснодарцев стал гораздо сильнее, появилась другая ротация. Все легионеры, которые присоединились к команде – это игроки очень высокого уровня, они уже показали, на что способны.

Если говорить о нас, то где-то, наверное, поднакопилась усталость – и в этом плане определенно на пользу пойдет пауза в чемпионате. Сейчас же нужно выходить и бороться на зубах», – заявил Карасев.

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