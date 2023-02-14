Василий Карасев: «Состав «Локо» стал гораздо сильнее»

Теги Локомотив-Кубань Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локомотив-Кубань» заметно изменился по сравнению с нашим предыдущим матчем. Состав краснодарцев стал гораздо сильнее, появилась другая ротация. Все легионеры, которые присоединились к команде – это игроки очень высокого уровня, они уже показали, на что способны.

Если говорить о нас, то где-то, наверное, поднакопилась усталость – и в этом плане определенно на пользу пойдет пауза в чемпионате. Сейчас же нужно выходить и бороться на зубах», – заявил Карасев.

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1 комментарий

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Алексей Петров
Претенденты на победы , чего уж там!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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