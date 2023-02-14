Андрей Мартюк: «Психологически восстановимся, когда выиграем у МБА»
Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с МБА.
– Впереди матч с МБА. В этом сезоне «Локо» дважды встречался с этой командой и оба раза уступил. В чем сильные стороны москвичей?
– Они сплоченно играют и каждый в команде четко знает свою роль. Всегда борются до конца – настоящие бойцы с характером. Их недооценивать не может себе позволить ни одна команда Единой лиги ВТБ.
– После двух ярких выездных побед случились два домашних обидных поражения. Эмоционально и физически команда восстановилась?
– Психологически восстановимся, когда выиграем у МБА. А с физикой проблем нет. Нам даже один «полувыходной» достался.
– За счет каких качеств «Локо» может и должен победить МБА?
– Мы должны реализовывать быстрые отрывы, выигрывать подбор. Вообще, надо играть в высоком темпе благодаря широкой ротации.
– Ты получил wild card на Матч всех звезд от Единой лиги ВТБ. Насколько для тебя это важно?
– Было, конечно, очень приятно получить приглашение на такое событие. Это первый звездный матч для меня. Первый матч, где во главе не результат, а необходимость сыграть красиво. Но о том, что буду пытаться там сделать, задумаюсь уже после матча с МБА. Сейчас все мысли только об игре с москвичами.
– Когда присоединишься к сборной?
– Сразу после матча с МБА. Если честно, свой график после этой игры я даже не видел. Знаю одно – завтра нужно выигрывать, а там разберёмся.
Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА
Комментарии