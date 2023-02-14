Андрей Мартюк: «Психологически восстановимся, когда выиграем у МБА»

Форвард «Локомотива-Кубань» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с МБА.

– Впереди матч с МБА. В этом сезоне «Локо» дважды встречался с этой командой и оба раза уступил. В чем сильные стороны москвичей?

– Они сплоченно играют и каждый в команде четко знает свою роль. Всегда борются до конца – настоящие бойцы с характером. Их недооценивать не может себе позволить ни одна команда лиги ВТБ.

– После двух ярких выездных побед случились два домашних обидных поражения. Эмоционально и физически команда восстановилась?

– Психологически восстановимся, когда выиграем у МБА. А с физикой проблем нет. Нам даже один «полувыходной» достался.

– За счет каких качеств « » может и должен победить МБА?

– Мы должны реализовывать быстрые отрывы, выигрывать подбор. Вообще, надо играть в высоком темпе благодаря широкой ротации.

– Ты получил wild card на всех звезд от Единой лиги ВТБ. Насколько для тебя это важно?

– Было, конечно, очень приятно получить приглашение на такое событие. Это первый звездный матч для меня. Первый матч, где во главе не результат, а необходимость сыграть красиво. Но о том, что буду пытаться там сделать, задумаюсь уже после матча с МБА. Сейчас все мысли только об игре с москвичами.

– Когда присоединишься к сборной?

– Сразу после матча с . Если честно, свой график после этой игры я даже не видел. Знаю одно – завтра нужно выигрывать, а там разберёмся.

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