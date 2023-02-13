Бен Симмонс – о нынешнем составе «Нетс»: «У нас много парней, которые счастливы быть здесь»

Разыгрывающий « » поделился своим мнением о нынешнем составе команды.

«У нас много парней, которые счастливы быть здесь и просто хотят играть и побеждать. Они борются. Это хорошо, здесь хорошая энергия.

Немного надоело постоянно пытаться поймать ритм и обрести какую-то стабильность, но ничего не поделаешь. Парни приходят и уходят из-за травм, обменов. Много разных факторов влияли на нас», – сказал Симмонс.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей