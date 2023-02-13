Бен Симмонс – о нынешнем составе «Нетс»: «У нас много парней, которые счастливы быть здесь»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс поделился своим мнением о нынешнем составе команды.

«У нас много парней, которые счастливы быть здесь и просто хотят играть и побеждать. Они борются. Это хорошо, здесь хорошая энергия.

Немного надоело постоянно пытаться поймать ритм и обрести какую-то стабильность, но ничего не поделаешь. Парни приходят и уходят из-за травм, обменов. Много разных факторов влияли на нас», – сказал Симмонс.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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1 комментарий

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Tim Timson
Это он на правах лидера что-ли и главной звёзды дал вью или нам ждать чего то все таки?).. пока Кэм Томас должен давать такие вью))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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