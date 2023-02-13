Бен Симмонс – о нынешнем составе «Нетс»: «У нас много парней, которые счастливы быть здесь»
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс поделился своим мнением о нынешнем составе команды.
«У нас много парней, которые счастливы быть здесь и просто хотят играть и побеждать. Они борются. Это хорошо, здесь хорошая энергия.
Немного надоело постоянно пытаться поймать ритм и обрести какую-то стабильность, но ничего не поделаешь. Парни приходят и уходят из-за травм, обменов. Много разных факторов влияли на нас», – сказал Симмонс.
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