Защитник «Нетс» заявил, что вернет высокий уровень игры, но ему нужно больше времени.

«Операция на спине – серьезная вещь, это требует времени. Операция на спине затрагивает все. Включая колени. Об этом важно помнить. Я говорил об этом с самого начала. Будут взлеты и падения.

Мне сложно быть тем игроком, каким я был несколько лет назад. Пройдет время, прежде чем я вернусь на этот уровень», – заявил Симмонс.

Бен в нынешнем сезоне НБА набирает 7,2 очка, 6,4 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

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