Бен Симмонс: «Пройдет время, прежде чем я вернусь на тот уровень, который показывал несколько лет назад»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Нетс» Бен Симмонс заявил, что вернет высокий уровень игры, но ему нужно больше времени.

«Операция на спине – серьезная вещь, это требует времени. Операция на спине затрагивает все. Включая колени. Об этом важно помнить. Я говорил об этом с самого начала. Будут взлеты и падения.

Мне сложно быть тем игроком, каким я был несколько лет назад. Пройдет время, прежде чем я вернусь на этот уровень», – заявил Симмонс.

Бен в нынешнем сезоне НБА набирает 7,2 очка, 6,4 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

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7 комментариев

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armageddon123456
Как раз к завершению карьеры успеет
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boller_73
Проблемы в голове скорее. Спина почему то не мешает хорошо играть в защите и разыгрывать,а как только оказывается перед открытым кольцом в метре, сразу спина даёт о себе знать, аж мяч бросить не может
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Александр Романов
У него есть отличный шанс стать главной звездой в этой команде
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Edmisty
Теперь времени достаточно.
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Caraxes
Нуу, Бруклин щас никуда не торопится может дать ему время. Но никаких гарантий, что Бенька вернет свой уровень. Более того при каком-то прогрессе в игре и хорошем игровом отрезке Бруклин попытается продать Бена🙃
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Mit_Sam
Где-то к сорокету выйдет, Бен фигни не скажет
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Айрат Ситдиков
ага, лет через 10.
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