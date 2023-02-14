Девонте Кейкок прибудет в расположение ЦСКА 17 февраля

Новобранец ЦСКА Девонте Кейкок прибудет в расположение клуба 17 февраля.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», армейцы давно следили за форвардом, и он начал готовить необходимые документы задолго до официального объявления перехода.

Свой последний матч в G-лиге Кейкок сыграл 29 января.

Контракт между ЦСКА и американским баскетболистом подписан до окончания сезона-22/23 с опцией продления еще на год.

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