Девонте Кейкок: «Очень рад присоединиться к ЦСКА»

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Американский тяжелый форвард Девонте Кейкок заявил, что рад подписать контракт с московским ЦСКА.

«Очень рад присоединиться к ЦСКА, планирую приехать и помочь клубу продолжать выигрывать в каждом из матчей.

Всегда горжусь тем, что играю усердно и правильно, и я счастлив, что могу показать это в Москве в составе ЦСКА», – передает слова игрока официальный сайт ЦСКА.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

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