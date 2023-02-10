Эмил Райкович – о подписании Кейкока: «Нужно усилить ротацию в передней линии, которая ослаблена после травмы Антонова»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание контракта с американским тяжелым форвардом .

«В конце концов решили использовать шанс и заполнить вакансию иностранного игрока, которую так долго сохраняли.

Приближается самая важная часть сезона, поэтому нам нужно заранее подумать о возможном отсутствии игроков в более напряженном графике и усилить ротацию в передней линии, которая ослаблена после травмы Антонова.

Знаем, что Девонте может принести нам благодаря своим баскетбольным навыкам, надеемся, что он быстро адаптируется к нашей системе, примет культуру нашего клуба и станет неотъемлемой частью команды», – сказал Райкович.

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