Кайри Ирвинг: «Лука Дончич – монстр в трехсекундной зоне. Он стягивает на себя много внимания»

Защитник « » поделился впечатлениями после первого совместного матча с .

«Он просто монстр в трехсекундной зоне. Он стягивает на себя очень много внимания. Я должен быть готов к броску, когда получаю от него передачу из трехсекундной зоны. Пару раз я не был готов.

Когда я сел на скамейку, сказал парням, что в «Бруклине» вся игра шла через меня. Я не привык быть сзади по 4-5 атак подряд.

Мне просто нужно быть готовым получить мяч и бросить. Не терпится вернуться в Даллас, прийти в зал и начать готовиться к следующему матчу, где, я точно знаю, произойдут корректировки», – сказал Ирвинг.

«Мэверикс» уступили «Кингз» в овертаме – 128:133. Ирвинг набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач. Дончич – 27 очков, 9 подборов и 5 передач. Ирвинг – 28 очков, 7 подборов и 7 передач.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей