Кевин Гарнетт назвал дуэт Дончич – Ирвинг лучшим на Западе, Пол Пирс не согласился

Теги Пол Пирс Даллас Кевин Гарнетт НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Бывшие одноклубники по «Бостону» Кевин Гарнетт и Пол Пирс оценили силу нового дуэта «Далласа» Кайри Ирвинг – Лука Дончич.

Гарнетт: На Западе нет лучшего дуэта. Нет лучшего дуэта. Да, есть Кавай и Джордж, но на Западе все равно нет двух парней, которые были бы лучше этой парочки. Лука теперь может отдыхать целую четверть. О чем ты, приятель? Мы говорим о Топ-10 лучших игроков НБА, они оба в списке.

Пирс: Так можно было сказать про Кайри с Дюрэнтом.

Гарнетт: Согласен, но теперь все кончено. Новый дуэт намного лучше, моложе. Вместо возрастного Дюрэнта мы имеем молодого игрока, который может делать 60-10-8 на одной ноге. И он пока не в лучшей форме!

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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5 комментариев

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AaaaRrrr
Дуэт Кайри и Луки будет не возможно остановить, но у Кайри получится
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Александр Спирин
Пассаж про одну ногу - заявка на величие.
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Вадим Дзахоев
Очень несыгранный дуэт пока что. Кажется, каждый из них будет перетягивать одеяло на себя, и ничем хорошим это не кончится
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Айрат Ситдиков
Букер с дюрантом интересно как будут играть.
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AEZAKMI228
Я на стороне гарнетта
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