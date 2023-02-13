Кевин Гарнетт назвал дуэт Дончич – Ирвинг лучшим на Западе, Пол Пирс не согласился
Бывшие одноклубники по «Бостону» Кевин Гарнетт и Пол Пирс оценили силу нового дуэта «Далласа» Кайри Ирвинг – Лука Дончич.
Гарнетт: На Западе нет лучшего дуэта. Нет лучшего дуэта. Да, есть Кавай и Джордж, но на Западе все равно нет двух парней, которые были бы лучше этой парочки. Лука теперь может отдыхать целую четверть. О чем ты, приятель? Мы говорим о Топ-10 лучших игроков НБА, они оба в списке.
Пирс: Так можно было сказать про Кайри с Дюрэнтом.
Гарнетт: Согласен, но теперь все кончено. Новый дуэт намного лучше, моложе. Вместо возрастного Дюрэнта мы имеем молодого игрока, который может делать 60-10-8 на одной ноге. И он пока не в лучшей форме!
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
5 комментариев