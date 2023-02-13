Бывшие одноклубники по «Бостону» и оценили силу нового дуэта « » Кайри Ирвинг – .

Гарнетт: На Западе нет лучшего дуэта. Нет лучшего дуэта. Да, есть Кавай и Джордж, но на Западе все равно нет двух парней, которые были бы лучше этой парочки. Лука теперь может отдыхать целую четверть. О чем ты, приятель? Мы говорим о Топ-10 лучших игроков , они оба в списке.

Пирс: Так можно было сказать про Кайри с Дюрэнтом.

Гарнетт: Согласен, но теперь все кончено. Новый дуэт намного лучше, моложе. Вместо возрастного Дюрэнта мы имеем молодого игрока, который может делать 60-10-8 на одной ноге. И он пока не в лучшей форме!

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?