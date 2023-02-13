Лука Дончич: «Мне стоило отдать мяч Кайри в концовке овертайма. Буду приспосабливаться»

Теги Даллас Сакраменто НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пожалел о том, что не отдал мяч новому одноклубнику Кайри Ирвингу на последних секундах овертайма матча с «Сакраменто» (128:133).

Дончич промахнулся с дальней дистанции при «-3», Ирвинг в этот момент тоже находился на дуге.

«Я плохо справился в той ситуации. Мне стоило отдать мяч Кайри. Что же, буду приспосабливаться. Но, конечно, мне надо было вернуть мяч Кайри. Он был в огне в концовке игры, так что это мой недочет», – заявил словенец.

Дончич набрал 27 очков, 9 подборов и 5 передач. Ирвинг – 28 очков, 7 подборов и 7 передач.

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2 комментария

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Rodbert
Концовочки им конечно нужно будет отработать. А так норм, Ирвинг быстро прижился.
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boller_73
Погоди мяч отдавать, шалфейный в любой момент в загул уйти может
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