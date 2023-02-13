Разыгрывающий « » пожалел о том, что не отдал мяч новому одноклубнику на последних секундах овертайма матча с « » (128:133).

Дончич промахнулся с дальней дистанции при «-3», Ирвинг в этот момент тоже находился на дуге.

«Я плохо справился в той ситуации. Мне стоило отдать мяч Кайри. Что же, буду приспосабливаться. Но, конечно, мне надо было вернуть мяч Кайри. Он был в огне в концовке игры, так что это мой недочет», – заявил словенец.

Дончич набрал 27 очков, 9 подборов и 5 передач. Ирвинг – 28 очков, 7 подборов и 7 передач.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?