Кайри Ирвингом – об игре с Лукой Дончичем: «Давайте начнем эту вечеринку»

Теги Даллас Сакраменто НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Новобранец «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал о том, как планирует взаимодействовать с Лукой Дончичем на площадке.

«Давайте начнем эту вечеринку. Давайте просто займемся делом, будем играть в баскетбол. Все очень просто», – заявил Ирвинг.

В субботу «Мэверикс» уступили «Кингз» в овертаме – 128:133. В своем первом матче за клуб Ирвинг набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач. Показатели Дончича составили 27 очков, 9 подборов и 5 передач.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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6 комментариев

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dk99
Вечеринка...на хуторе...
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Дмитрий Сологубов
У короля Фокса была своя вечеринка.Вы в пролёте.
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al77
пока все тараканы в голове радуются переменам... вопрос когда первые начнут хандрить?)))
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p
Ответ Flash27
попросит обмен летом
Не придется, просто в игнор уйдет и не подпишет контракт)
+1
-1
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Flash27
попросит обмен летом
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-1
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Gornostaev
Кайри уже начал говорить, что ему нравится Дончич в трехсекундной зоне :)... Добром эта авантюра не закончится :)
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