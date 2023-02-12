Кайри Ирвингом – об игре с Лукой Дончичем: «Давайте начнем эту вечеринку»

Новобранец « » Кайри Ирвинг рассказал о том, как планирует взаимодействовать с на площадке.

«Давайте начнем эту вечеринку. Давайте просто займемся делом, будем играть в баскетбол. Все очень просто», – заявил Ирвинг.

В субботу «Мэверикс» уступили «Кингз» в овертаме – 128:133. В своем первом матче за клуб Ирвинг набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач. Показатели Дончича составили 27 очков, 9 подборов и 5 передач.

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