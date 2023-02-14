Звездный форвард « » близок к возвращению в строй.

Джеймс, скорее всего, сыграет в среду в матче с « ». Об этом рассказал главный тренер команды .

Из-за болей в левом голеностопном суставе 38-летний баскетболист пропустил три встречи подряд. Это случилось после того, как в начале прошлой недели Леброн превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Средние показатели Джеймса в текущем сезоне – 30,2 очка, 8,5 подбора и 7,0 передачи за игру.

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