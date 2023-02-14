Леброн Джеймс, скорее всего, вернется в строй в среду в матче с «Новым Орлеаном»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс близок к возвращению в строй.

Джеймс, скорее всего, сыграет в среду в матче с «Новым Орлеаном». Об этом рассказал главный тренер команды Дарвин Хэм.

Из-за болей в левом голеностопном суставе 38-летний баскетболист пропустил три встречи подряд. Это случилось после того, как в начале прошлой недели Леброн превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Средние показатели Джеймса в текущем сезоне – 30,2 очка, 8,5 подбора и 7,0 передачи за игру.

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7 комментариев

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Илья Петров
Ответ Air Rodman
Чтобы зацепиться за престижное 10 место, лейкерс нужно выиграть 15 из оставшихся 24 игр. Это видится малореальным, поэтому нашему рекорсмену стоит подумать, надо ли вообще возвращаться, или пусть вина за провалы равномерно распределится между более активными ребятами.
Всегда можно активировать режим плей-инн.
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Air Rodman
Чтобы зацепиться за престижное 10 место, лейкерс нужно выиграть 15 из оставшихся 24 игр. Это видится малореальным, поэтому нашему рекорсмену стоит подумать, надо ли вообще возвращаться, или пусть вина за провалы равномерно распределится между более активными ребятами.
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Владимир Алексеев
Ответ lecter666_destiny
Моя теория абсолютна верна. Потом он едет на АСГ, и заканчивает сезон. Гениально Я об этом писал ещё вчера вечером...
а потом на СМО ?
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lecter666_destiny
Моя теория абсолютна верна. Потом он едет на АСГ, и заканчивает сезон. Гениально
Я об этом писал ещё вчера вечером...
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Stan WarHammer
Давай уж, Брон, а то без тебя дело пахнет керосином.
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hodor 12
Давай Леброн, а то без тебя Лалка напоминает подмосковные Химки
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Лиллард унижатель!
Вангования Лектера сбываются. Бгг.
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