Леброн Джеймс, скорее всего, вернется в строй в среду в матче с «Новым Орлеаном»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс близок к возвращению в строй.
Джеймс, скорее всего, сыграет в среду в матче с «Новым Орлеаном». Об этом рассказал главный тренер команды Дарвин Хэм.
Из-за болей в левом голеностопном суставе 38-летний баскетболист пропустил три встречи подряд. Это случилось после того, как в начале прошлой недели Леброн превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.
Средние показатели Джеймса в текущем сезоне – 30,2 очка, 8,5 подбора и 7,0 передачи за игру.
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