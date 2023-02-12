Томография не выявила серьезного повреждения стопы у Леброна Джеймса

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Дарвин Хэм Баскетбол

Томография левой лодыжки и ступни суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса не выявила серьезных проблем.

Тем не менее, Джеймс пропустил второй матч подряд после того, как в начале недели превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Джеймс пропустил встречу с «Милуоки» в четверг (106:115) и не сыграл с «Голден Стэйт» сегодня ночью (109:103).

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ожидает, что Джеймс вернется на паркет до перерыва на Матч звезд. Когда его спросили, нужно ли посадить Джеймса на скамейку до Матча звезд, Хэм ответил: «Нет, я не думаю, что он позволит нам это сделать».

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

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2 комментария

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Александр Павлов
Леброн лечится, команда побеждает. Когда такое было. Даже при том, что Дэвис провел плохой матч в атаке, новички не сыгрались, команда на выезде спокойно забрала матч у ГСВ.
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За Валенсию с 1999
Отмаза. Бухает просто, в запой ушёл
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