Томография не выявила серьезного повреждения стопы у Леброна Джеймса
Томография левой лодыжки и ступни суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса не выявила серьезных проблем.
Тем не менее, Джеймс пропустил второй матч подряд после того, как в начале недели превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.
Джеймс пропустил встречу с «Милуоки» в четверг (106:115) и не сыграл с «Голден Стэйт» сегодня ночью (109:103).
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ожидает, что Джеймс вернется на паркет до перерыва на Матч звезд. Когда его спросили, нужно ли посадить Джеймса на скамейку до Матча звезд, Хэм ответил: «Нет, я не думаю, что он позволит нам это сделать».
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