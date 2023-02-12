Томография не выявила серьезного повреждения стопы у Леброна Джеймса

Томография левой лодыжки и ступни суперзвезды «Лейкерс» не выявила серьезных проблем.

Тем не менее, Джеймс пропустил второй матч подряд после того, как в начале недели превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Джеймс пропустил встречу с «Милуоки» в четверг (106:115) и не сыграл с «Голден Стэйт» сегодня ночью (109:103).

Главный тренер « » ожидает, что Джеймс вернется на паркет до перерыва на Матч звезд. Когда его спросили, нужно ли посадить Джеймса на скамейку до Матча звезд, Хэм ответил: «Нет, я не думаю, что он позволит нам это сделать».

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